Neemt de wereldwijde corruptie écht toe, zoals we denken, of groeit vooral de aandacht ervoor?

Ideaal wapen

Maar neemt de corruptie nu wereldwijd toe of denken we dat alleen? Vlaanderen wijt de toename zeker ten dele aan het feit dat media, beleggers en maatschappelijke organisaties er meer aandacht voor hebben. Maar er is ook een tendens in veel landen, onder meer in Oost-Europa, dat regeringen het minder nauw nemen met burgerlijke vrijheden, persvrijheid en onafhankelijke rechtspraak, ten koste van de kwaliteit van bestuur en de democratie.



In zulke landen wordt de strijd tegen corruptie vaak slechts met de mond beleden en vooral aangegrepen om politieke tegenstanders uit te schakelen, zegt Vlaanderen. 'De beschuldigingen zijn misschien terecht, maar er zitten politieke motieven achter, zoals bij de recente processen in Bangladesh.'



Corruptie is dan ook een ideaal wapen om in te zetten tegen vijanden. Elke burger heeft een hekel aan corruptie, en iemand van corruptie beschuldigen maakt jou tot een held van onkreukbaarheid. Je tegenstander kan zich er ook moeilijk tegen verdedigen. Het leidt tot lange, ingewikkelde rechtszaken die vaak meer kwaad dan goed doen en waarvan altijd iets blijft hangen.