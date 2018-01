Neef van Sadat trekt zich terug uit presidentsverkiezingen Egypte

Afgelopen weekeinde had Sadat, die eerder in het parlement heeft gezeten, campagnemateriaal vrijgegeven en een persconferentie aangekondigd. Verwacht werd dat hij hier zijn kandidatuur bekend zou maken. Maar het is 'een zelfmoordmissie' om het op te nemen tegen Abdel Fatah al-Sisi, de huidige president, zegt Sadat.



Al-Sisi bestuurt het land met ijzeren hand. Hij kwam aan de macht nadat het leger in 2013 president Mohamed Morsi de leider van de Moslimbroederschap, afzette, en werd in 2014 gekozen tot president. Sindsdien wordt elke vorm van oppositie stevig de kop ingedrukt. Alhoewel al-Sisi zich formeel nog niet kandidaat heeft gesteld, is vrijwel zeker dat hij de verkiezingen zal gaan winnen.



'We dromen van verkiezingen waarbij de winnaar pas op het laatste moment bekend wordt', zei Sadat op de persconferentie. Hij werd vorig jaar uit het parlement gezet na beschuldigingen dat hij officiële documenten had gelekt naar buitenlandse diplomaten.