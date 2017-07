Nederlandse kiezer is beperkt vatbaar voor populisme, Fransen en Britten het vatbaarst

'De vragen in dit onderzoek zijn goed', zegt de internationaal bekende Nederlandse populisme-expert Cas Mudde, niet betrokken bij de Kantar Public-peiling, 'maar populisme is erg moeilijk te meten.' Een klassieke vraag bij populisme-onderzoek is: wilt u een sterke leider? 'Op Duitsland na zegt men daar in alle landen 'ja' op. De interpretatie is dat die mensen geen democratie willen. Maar dat is niet zo. Wat men wil is gewoon een daadkrachtige democratische politicus. Je meet met zo'n vraag veel meer de onvrede over de politieke klasse dan die over het democratische systeem.'



Volgens Mudde, hoofddocent politicologie aan de Amerikaanse University of Georgia, blijkt uit het onderzoek vooral veel ontevredenheid over de politiek. 'Populisten profiteren van politieke ontevredenheid, maar ze zijn zeker niet de enigen. Protest is niet per definitie populistisch - ook GroenLinks heeft flink geprofiteerd van proteststemmen.'



Opleiding is volgens de onderzoekers een belangrijke factor in de mate van tevredenheid over het functioneren van de democratie. Van alle Nederlandse respondenten is bijna tweederde daar tevreden over, aanzienlijk meer dan in Frankrijk en Groot-Brittannië. Lageropgeleiden zijn echter in ruime meerderheid uitdrukkelijk ontevreden. Hun stem gaat in Nederland vooral naar PVV en 50 Plus.