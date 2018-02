Nederlandse ex-belastingambtenaar betrokken bij grootschalige omkopingszaak in Congo

Het gaat om een bedrijf van de omstreden Israëlische miljardair Dan Gertler, een van de grootste grondstoffenhandelaren in Congo. Voormalig belastingambtenaar Rob Drieduite zit al jaren in de directie van de Fleurette Group, het bedrijf dat wordt verdacht van omkoping. Ook heeft hij de afgelopen jaren de administratie gevoerd van diverse Nederlandse brievenbusfirma's van Gertler.



In 2010 begon hij met zijn werk voor het bedrijf van Dan Gertler. De diamanthandelaar Gertler wordt al jaren in verband gebracht met omkoping in Congo. Zijn carrière in het Afrikaanse land begon toen hij in 2000 een schimmige overeenkomst sloot met toenmalig president Kabila. Gertler betaalde 20 miljoen dollar in contanten in ruil voor het monopolie op de handel en export van Congolese diamanten, waarvan de jaarlijkse opbrengst geschat werd op 600 miljoen dollar. Kabila kocht met het geld wapens die hij nodig had in zijn strijd tegen rebellen.