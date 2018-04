Nederlandse Europarlementariër zet eerste stap naar mogelijke straf voor Orbán

Bijval maar ook kritiek

Is het rapport niet de 'wraak' van Europa voor de Hongaarse weigering vluchtelingen op te nemen?

Sargentini erkende donderdag dat ze 'geen garantie' kan geven dat het uiteindelijk tot een straf komt. Maar volgens haar heeft het parlement de morele plicht in te grijpen als een lidstaat afglijdt naar een autoritair regime. 'De persvrijheid is ingeperkt. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is niet langer gegarandeerd. Gerenommeerde ngo's en een universiteit worden bedreigd in hun voortbestaan. EU-subsidies worden misbruikt. De rechten van minderheden en vluchtelingen worden geschonden.' Het was een hele lijst die Sargentini opsomde.



De Europarlementariërs gaan nu haar onderzoek en voorstel bespreken. In september stemt het voltallige parlement erover. Voor het daadwerkelijk in werking stellen van de Artikel 7-procedure is een tweederdemeerderheid nodig. Of die er komt, valt niet te voorspellen. In de commissie Burgerlijke Vrijheden, waar de GroenLinks-parlementariër haar rapport presenteerde, was er bijval maar ook kritiek. Dat laatste kwam met name van rechtse commissieleden. Is het rapport niet de 'wraak' van Europa voor de Hongaarse weigering vluchtelingen op te nemen? Doet het er niet toe dat de Hongaarse kiezers zondag met overgrote meerderheid voor Orbáns rechts-nationalistische Fidesz-partij hebben gestemd? Wat dat laatste betreft, verwees Sargentini op de persconferentie naar het rapport van de OVSE-waarnemers, die afgelopen weekeinde veel kritiek hadden op de eerlijkheid van de verkiezingen.