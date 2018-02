Nederlandse Douane nog niet klaar voor Brexit, honderden extra mensen nodig: 'Het effect is echt groot.'

Krapte

Het is aan ons om, als wij in de nieuwe situatie komen, zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën)

'Het is helder dat de Brexit geen fijn scenario is voor de Nederlandse economie', aldus staatssecretaris Snel. 'Het Verenigd Koninkrijk is een van onze grootste handelspartners, dus het effect van de Brexit is echt groot. Het is aan ons om, als wij in de nieuwe situatie komen, zo goed mogelijk voorbereid te zijn.'



De Douane is zich bewust van de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat het kort dag is: eind maart 2019 moet de Britse EU-uittreding een feit zijn. Het nog te werven personeel moet ook nog worden opgeleid. Normaal staat daar negen maanden voor. Een woordvoerder van de staatssecretaris zei vrijdagavond tegen deze krant dat de Douane een verkorte en taakgerichte opleiding overweegt.