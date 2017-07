Nederlandse ambassadeur voorlopig niet welkom in Suriname

Ik moet toegeven dat het op politiek niveau lastig was Vertrekkend ambassadeur Noorman

De diplomatieke banden tussen Nederland en Suriname staan vaker onder druk. Ook de aanstelling van Noorman verliep indertijd niet zonder problemen. Hij arriveerde in juni 2013 in Paramaribo maar moest tot november 2014 wachten alvorens de Surinaamse overheid zijn geloofsbrieven in ontvangst wilde nemen.



In april 2012 trok Nederland zijn ambassadeur terug uit protest tegen de Amnestiewet die door het Surinaamse parlement was aangenomen. Volgens Noorman waren de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen de afgelopen jaren hersteld. In aan afscheidsinterview met de Surinaamse krant de Ware Tijd zei Noorman: 'Ik moet toegeven dat het op politiek niveau lastig was. Dat maakte dat ik meer ruimte had langs te gaan bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.' Zijn contacten met president Bouterse noemde hij 'functioneel.' 'Ik denk dat die relatie ook onder ander politiek leiderschap een gevoelige en lastige blijft.' Noorman kreeg voor zijn vertrek een oorkonde van de Federatie van Oud-Strijders en ex-militairen.



Van Leeuwen kent het land. Hij was van 1993 tot 1996 al medewerker op de ambassade in Paramaribo. Suriname zou zijn eerste post worden als ambassadeur.