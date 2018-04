Nederlandse advocaat veroordeeld tot 30 dagen cel vanwege liegen in Rusland-onderzoek VS

Ook moet Van der Z. een boete van 20 duizend dollar (16 duizend euro) betalen en krijgt hij twee maanden voorwaardelijk celstraf. Tegenover speciaal aanklager Robert Mueller had de advocaat gelogen over het contact dat hij in september 2016 had met Rick Gates, een voormalig campagnemedewerker van Donald Trump, en een Russische oud-inlichtingenofficier ('persoon A'). Verder had Van der Z. e-mails achterhouden of gewist die volgens de aanklager relevant waren voor het onderzoek naar Gates en diens compagnon Paul Manafort, die leiding gaf aan de Trump-campagne.



De aanklager had geen specifieke strafeis, maar vroeg de rechter een celstraf te overwegen. De Nederlander kwam in aanmerking voor een straf tussen de nul en zes maanden cel. Zijn verdediging stuurde aan op een boete, maar volgens de rechter is een celstraf nodig om anderen het liegen in het Rusland-onderzoek te ontmoedigen. 'Dit waren geen fouten, maar leugens tijdens een federaal onderzoek', zei de rechter.