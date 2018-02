Nederlander die in Syrië vocht tegen Islamitische Staat is omgekomen

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt H.'s dood. Er is bij het ministerie nog geen hulpvraag binnen van H.'s naasten voor consulaire bijstand.



In een interview met de Koerdische nieuwssite ANF News vorig jaar vertelde H. dat hij naar het Koerdisch-Syrische gebied Rojava was afgereisd om tegen IS te vechten en om 'de Koerdische taal en cultuur te leren.' In het interview vertelde H. ook betrokken te zijn geweest bij de bevrijding van het Syrische stadje Tabqa uit de handen van IS. Na deze bevrijding zei H. met YPG te willen doorstoten naar Raqqa, tot voor kort een van de belangrijkste vestingplaatsen van IS. 'Turkije zal ons proberen tegen te houden maar we zullen doorgaan naar Raqqa. Dat is de laatste fase van het definitieve einde van IS.'



Volgens het Algemeen Dagblad maakte H. in het verleden deel uit van Rechtse Sector, een ultranationalistische paramilitaire groep in Oekraïne die strijdt tegen Russische separatisten. Hierna verruilt H. het Oekraïense slagveld voor het Koerdische. 'De oorlog in Oekraïne gaat om macht, hier gaat het om vrijheid.' Een 'diepe denker' noemden vrienden hem, maar ook iemand die zich mengde op sites waar gediscussieerd wordt over het 'pure Europa.'