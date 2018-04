Nederland zou dna-onderzoek moeten faciliteren in adoptielanden: 'Nu verantwoordelijkheid nemen'

Valse informatie

Het kost de 40 duizend geadopteerden in Nederland vaak veel geld en moeite om informatie over hun biologische familie te achterhalen, omdat dossiers ontbreken of valse informatie bevatten.



Internationale dna-databanken zoals Family Tree bieden een nieuwe zoekmogelijkheid. In deze databanken staan wereldwijd al miljoenen personen geregistreerd met hun dna-profiel. Wie zijn speekselmonster inzendt - dit kost ongeveer 75 euro - kan de eigen genen in één klap vergelijken met iedereen in die databank. Omdat het lab de dna-profielen vergelijkt op 700 duizend markers, kunnen niet alleen directe familieleden, maar ook verre verwanten worden gevonden. Ook die informatie kan een zoektocht verder helpen.



De Volkskrant reisde vorige week mee met de Nederlandse stichting Plan Angel, die in Colombia deze dna-kits gratis uitdeelt aan ouders die op zoek zijn naar hun verdwenen kind. Uit gesprekken met veertien Colombiaanse moeders blijkt dat de adoptie volgens hen in de meeste gevallen gebeurde zonder hun instemming. Moeders zeggen bijvoorbeeld dat hun baby na de geboorte is meegenomen uit het ziekenhuis of dat een (schoon)familielid in hun plaats tekende voor de adoptie.



Deze groep ouders heeft vaak niet de kennis of het geld om zelf dna-monsters in te sturen naar een databank. Stichting Plan Angel helpt hen daarbij, omdat volgens oprichter Marcia Engel dna-vergelijking alleen werkt als ook in herkomstlanden mensen zich in veel groteren getale registreren.