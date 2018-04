Navo voelt zich gesteund door komst kersverse Amerikaanse minister

Eerste daad als minister

De man uit Kansas weet waar de pijn zit. Hij benadrukt dat 'de president erg graag wilde dat ik hier zou zijn'. Stoltenberg staat er intens tevreden bij. Hij dankt de Amerikaan dat zijn 'eerste daad' als minister een bezoek aan de vergadering van de Navo-ministers van Buitenlandse Zaken is. Hiermee wordt 'het belang van de alliantie onderstreept'.



Zij is zelfs weer relevanter dan ooit vanwege de verslechterde relatie met Rusland, meent de Amerikaanse delegatie. Pompeo en de andere ministers worden het eens over 'de omvang van de Russische agressie' en menen dat die niet onbeantwoord kan blijven. Zij bereiden de besluiten voor die de leiders op de Navo-top van 11 en 12 juli zullen nemen over versterking van de afschrikking tegen de Russen.



De spanning is opgelopen sinds de gifgasaanslag begin maart op een Russische oud-spion in het Britse Salisbury, die volgens Londen het werk was van Moskou. Twee weken geleden was er bovendien de raketaanval van Amerika, Frankrijk en Groot-Brittannië tegen het door Moskou gesteunde Syrische regime van Assad, dat volgens hen chemische wapens had gebruikt tegen eigen burgers. In dit klimaat van confrontatie wil de Navo eenheid uitstralen en dat lukt vrijdag.



Volgende week kan de eensgezindheid echter al weer een knauw krijgen als Trump invoerheffingen oplegt aan Europees staal en aluminium. Ook dreigt er onenigheid als hij op 12 mei het nucleaire akkoord met Iran zou opzeggen. De Europeanen willen die overeenkomst per se behouden. Zij is volgens hen de beste garantie tegen een Iraans kernwapen. Op de Navo plukken ze vrijdag vooralsnog de dag.