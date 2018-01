Navalny wil Russische president worden, maar een verkiezingscampagne voeren mag hij niet

Schijn van democratie

Navalny's aanhangers hadden bij het begin van de campagne kunnen verwachten dat hun kandidaat het stembiljet niet zou halen. President Poetin is immers geen voorstander is van eerlijke verkiezingen. Dat gaf hij vorige maand zelf toe op zijn jaarlijkse persconferentie, toen iemand hem vroeg waarom Navalny niet mag meedoen. Poetin: 'Wilt u dat we van de ene Maidan-achtige staatsgreep naar de andere gaan?'



Poetin had de schijn van een democratie hoog kunnen houden door te antwoorden dat Navalny wettelijk niet mag deelnemen vanwege een strafrechtelijke veroordeling in februari - een politieke veroordeling volgens Navalny's kamp. Maar dat zei hij niet. Poetin gaf hier openlijk toe dat Rusland geen democratie is zoals die in de VS of Europa bestaat. Een eerlijke kans voor Navalny kan volgens hem tot onrust leiden, die steun zal ontvangen uit het Westen, zoals bij de Maidan-revolutie in Kiev.