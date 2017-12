Navalny mobiliseert voldoende steun voor strijd tegen Poetin

Een miljoen handtekeningen

Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen als zelfverklaard kandidaat, moet hij volgens de Russische wetgeving de steun krijgen van zeker 500 kiezers in minstens 20 steden. Daaraan zou hij nu hebben voldaan. Hij kan nu zijn nominatiepapieren indienen bij de kiescommissie. De volgende stap is het vergaren van een miljoen handtekeningen voor een plek op het stembiljet.



Volgens Navalny wordt het nu wel heel moeilijk voor de centrale autoriteiten om zijn registratie te weigeren. Hij dreigde er zondag opnieuw mee om de verkiezingen te boycotten, indien zijn kandidatuur niet wordt gevalideerd. 'We moeten de verkiezingen boycotten als ze oneerlijk zijn', zo waarschuwde hij.



Of hij enige kans maakt tegen Poetin die al 18 jaar aan de macht is in Rusland is nog maar de vraag. Volgens peilingen steunt 80 procent van de Russen de huidige president. Poetin was van 31 december 1999 tot 2008 president, daarna premier en sinds 2012 weer president.