Nationaal eerbetoon voor overleden Franse agent die zich bij aanslag opofferde voor gijzelaar

Uit de autopsie is gebleken dat Beltrame is overleden door verschillende messteken in de hals. De luitenant-kolonel had daarnaast schotwonden. Het is nog niet duidelijk wanneer de nationale hommage zal worden gehouden.



Arnaud Beltrame (44) was afkomstig uit de Morbihan in het zuiden van Bretagne. Hij was getrouwd, zonder kinderen. In 2017 vroeg hij overplaatsing aan van Parijs naar de Aude, het departement waarin Trèbes ligt. Hij wilde zich bij zijn vrouw voegen die in het nabijgelegen Narbonne werkt.



In december 2017 coördineerde hij een grote oefening waarbij een gijzeling in een supermarkt werd nagebootst, een bizarre voorafschaduwing van het drama dat vrijdag plaatsvond. Terrorist Lakdim (25) kaapte vrijdagochtend een auto in Carcassonne, waarbij hij de chauffeur levensgevaarlijk verwondde en passagier Jean ­Mazières (61), een gepensioneerde wijnboer, doodschoot. Daarna schoot hij op enkele agenten van de oproerpolitie CRS die aan het joggen waren. Een agent raakte gewond. Vervolgens reed hij naar de Super U in Trèbes, waar hij slager Christian Medves (50) en klant Hervé Sosna (65, gepensioneerd metselaar) doodschoot. Hij had verschillende zelfgemaakte bommen bij zich, maar slaagde er niet in die tot ontploffing te brengen.

Nooit zal Frankrijk zijn heldenmoed vergeten, zijn dapperheid, zijn offer Minister Collomb van Binnenlandse Zaken