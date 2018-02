Nam de Italiaanse maffia wraak op een Slowaakse onderzoeksjournalist?

Zijn onthullingen brachten een van Slowakijes machtigste oligarchen aan het wankelen. Nu is onderzoeksjournalist Ján Kuciak van de nieuwswebsite Aktuality.sk dood. In zijn woning in het dorpje Vel'ka Maca trof de politie de lichamen van Kuciak en zijn verloofde aan. De Slowaakse politie gaat uit van een zorgvuldig geplande moord om hem het zwijgen op te leggen.



De ontzetting in Slowakije is groot. Als Kuciaks dood inderdaad te herleiden is tot zijn werk, zei premier Robert Fico, 'dan is dit een aanval op de vrijheid van meningsuiting en democratie zonder enig precedent'.