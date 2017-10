Naheffing van 250 miljoen voor Amazon is slag in langdurige strijd

Brede steun

De Commissie onderzoekt sinds eind 2014 actief fiscale voordeelregelingen van de lidstaten. Ze voelt zich gesteund door de boosheid van de burgers die na crisisjaren met zware bezuinigingen niet meer pikken dat multinationals fiscaal buiten schot blijven. Journalistiek spitwerk (LuxLeaks, de Panama-papers) maakte duidelijk hoe wijdverbreid deze belastingontwijking en -ontduiking is.



De lidstaten geven zich niet zomaar gewonnen. Nederland (waar Starbucks gevestigd is), Ierland (Apple), België (35 multinationals) en Luxemburg (Fiat) zijn allemaal naar het Europese Hof van Justitie gestapt om de naheffing aan te vechten, ook al levert die de schatkist geld op.



Maar het verzet in de hoofdsteden brokkelt af, mede door de publieke druk. Luxemburg, Cyprus en Ierland beëindigden onlangs een aantal dubieuze voordeelregelingen. 'Een bemoedigend teken', aldus Vestager. De lidstaten hebben zich verplicht elkaar te informeren over de fiscale regelingen die ze hanteren. Ze bespreken momenteel het openbaarmaken van de belastingafdracht per land door multinationals. Eerder besloten de ministers van Financiën een halt toe te roepen aan de flagrantste vormen van belastingontwijking.



Woensdag presenteerde Commissaris Moscovici (Belastingen) plannen om btw-fraude aan banden te leggen. En de Franse president Macron wil een belasting voor de internetreuzen en kreeg daar - in elk geval verbaal - brede steun voor.



Wat de aanpak van omstreden belastingregels en fiscale fraude moeilijk maakt, is dat veranderingen unanimiteit vereisen. Volgens de Nederlandse minister Dijsselbloem van Financiën is die soevereiniteit echter een aflopende zaak. 'Uiteindelijk word je onder water gehouden tot je door de pomp gaat. Dat klinkt ruw, maar zo gaat het in de politiek', zei hij vorige maand na afloop van overleg met zijn EU-collega's.