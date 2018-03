Naar Amerika? Dan moet je straks wellicht je gebruikersnaam op sociale media doorgeven

Zestig dagen voor commentaar

Het voorstel is nog niet definitief: Amerikanen hebben nu zestig dagen om er commentaar op te geven, voordat een andere overheidsdienst er een besluit over neemt. Het Congres heeft er niets over te zeggen.



'We moeten in dit land alleen diegenen toelaten die onze waarden delen en onze waarden respecteren en ons volk respecteren', zei Trump op een campagnebijeenkomst in augustus 2016 in Ohio. 'In de Koude Oorlog hadden we een ideologische selectietest. Het is hoog tijd dat we een selectiemethode ontwikkelen voor de dreigingen die we nu het hoofd moeten bieden. Ik noem het doorlichten. Ik noem het grondig, grondig keuren.'



In het voorstel van het ministerie staat dat de informatie van de sociale media nodig is voor 'identiteitscontrole en keuringsdoelen'. Diplomaten worden uitgezonderd.