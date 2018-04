Na vele mislukte plannen lijkt de Queen Elizabeth 2 in Dubai nu toch haar eindbestemming te hebben gevonden

In het emiraat werd het schip een van de symbolen van de spilzucht van voor het uitbreken van de crisis, schrijft persbureau Bloomberg. Het schip bleef er bijna tien jaar nagenoeg onaangeroerd aan de ketting liggen. Na vele mislukte plannen en een investering van nog eens vele miljoenen euro's lijkt de Queen Elizabeth 2 nu toch haar eindbestemming te hebben gevonden. In oktober kunnen gasten voor het eerst aan boord overnachten in een van de 224 kamers en suites. De 'koninklijke' suites zijn alleen te boeken op uitnodiging.



Ook de SS Rotterdam voerde lijndiensten uit op de Verenigde Staten en werd beroemd als cruiseschip. Net als de QE2 werd het uit de vaart genomen toen het niet meer kon voldoen aan nieuwe maritieme veiligheidseisen. En ook in dit geval werd het een zakelijk debacle. Woningbouwvereniging Woonbron kocht het schip in 2005, met het doel er permanent een congrescentrum, hotel en opleidingsplek in Rotterdam van te maken. Het leverde de corporatie een verlies op van zo'n 250 miljoen euro, onder meer vanwege de verplichte verwijdering van het vele asbest in het schip.



In 2012 werd de SS Rotterdam verkocht aan hotelgroep Westcord. De affaire was een van de aanleidingen voor een parlementaire enquête naar misstanden bij woningbouwverenigingen.