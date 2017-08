Na veel onenigheid eindelijk eerste tentoonstelling in Palestijns museum

'Jeruzalem Leeft'

Het project is grotendeels gefinancierd door de Palestijnse Taawon-welzijnsorganisatie. Die beschikt naar eigen zeggen over een jaarlijks budget van 600 miljoen dollar, veelal afkomstig van rijke Palestijnen in het buitenland. Het geld wordt besteed aan uiteenlopende activiteiten, van de opvang van kinderen die hun ouders verloren tijdens de Gaza-oorlog van 2014 tot de renovatie van vervallen panden in het Arabische deel van Jeruzalem. Daar wedijvert Taawon met Joodse kolonisten die met name in de moslimwijk van de Oude Stad gebouwen proberen te verwerven en op te knappen.



'Als ik Jeruzalem zie, breekt mijn hart', zei de samensteller van de expositie 'Jeruzalem Leeft', Reem Fadda, tegen The National, een Engelstalige krant in Abu Dhabi. Ze koos voor het werk van zo'n veertig Palestijnse en buitenlandse kunstenaars. Een panoramische foto toont de Joodse nederzettingen rondom Jeruzalem. Audiovisuele installaties confronteren de bezoekers volgens Fadda met 'het lawaai en de chaos in de Heilige Stad'. In de tuinen staat een reusachtige sculptuur in de zandkleur die de bebouwing van Jeruzalem kenmerkt. De Palestijnse financier Taawon blijft het museum steunen 'zolang de bezetting voortduurt'.