Na Lula wordt nu ook Zuma tóch vervolgd. Oud-president van Zuid-Afrika wist dit jarenlang te omzeilen

'Zuma's Lula moment'

De hoorzitting van vrijdagochtend in de havenstad Durban duurde nog geen half uur. De rechter verdaagde de zaak tot 8 juni, om de betrokken partijen tijd te geven hun zaak voor te bereiden. Niettemin sprak er grote symboliek uit de aanwezigheid van een Zuid-Afrikaanse ex-president in de houten bankjes van een rechtszaal. 'Zuma's Lula moment', schreef de krant Business Day, in een verwijzing naar Luiz Inácio Lula da Silva, de voor corruptie en witwaspraktijken veroordeelde oud-president van Brazilië, die juist vandaag de cel in moet.



Zuid-Afrikaanse media deden uitgebreid verslag van Zuma's optreden in de rechtbank. Zuma, gekleed in een antracietkleurig pak, wit overhemd en bordeauxrode das, werd toegezongen door volhardende aanhangers. Zelf zag hij er wat gelaten uit. Een geestelijke ging met Zuma in gebed. In de beklaagdenbank zat ook een vertegenwoordiger van het Franse technologiebedrijf Thales, dat eveneens terechtstaat voor transacties rond de wapendeal van de jaren negentig.