Na de VS trekt ook Canada familieleden van diplomaten terug uit Cuba om geheimzinnige ziekte

Hersenbeschadiging

Nadat de VS de helft van het personeel van de nieuwe ambassade hadden teruggetrokken, moesten vijftien Cubaanse diplomaten uit de VS vertrekken. Tillerson besloot hiertoe omdat Cuba in zijn ogen niet genoeg maatregelen had getroffen om de Amerikaanse diplomaten te beschermen.



De Canadezen onderzochten onder andere het water en de luchtkwaliteit in de huizen van hun diplomaten, maar daar werd niets verdachts gevonden. Volgens het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt uit de medische gegevens van de getroffen Canadezen dat ze mogelijk een nieuwe vorm van een hersenbeschadiging hebben opgelopen.



Medische specialisten, zowel in Canada als in de VS, wezen onlangs op de vorm van hersenbeschadiging die de slachtoffers mogelijk hebben opgelopen. 'Verder onderzoek is nodig', aldus het ministerie in een verklaring. 'De oorzaak is niet bekend, maar het is mogelijk veroorzaakt door menselijk handelen'. Ottawa laat voorlopig niet toe dat de diplomaten op Cuba vergezeld worden door hun familieleden. Opvallend is dat tot nu toe geen enkele Canadese toerist de mysterieuze ziekte heeft opgelopen. Cuba is een populaire vakantiebestemming voor Canadezen.