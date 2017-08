Na Bannon verlaat ook omstreden adviseur Gorka het Witte Huis

Vier scenario's na Trumps chaotische presidentsdebuut: wordt Trump in toom gehouden of komen de Republikeinen in opstand? (+)



Bannon is terug bij ultra-rechtse site Breitbart en belooft 'oorlog' tegen Trumps opponenten.

De ultrarechtse Gorka wilde tegenover het persbureau niet ingaan op de reden voor zijn vertrek, maar verweest wel naar delen van een ontslagbrief die zijn gepubliceerd op website The Federalist. Hierin schrijft de voormalige adviseur van Trump onder meer dat 'mensen die de Make America Great Again-politiek het meest belichamen en vertegenwoordigen' de afgelopen maanden 'intern zijn tegengewerkt, systematisch verwijderd en ondermijnd'. Make America Great Again (vaak aangeduid als MAGA) is de campagneslogan van president Trump.



De 46-jarige Gorka was regelmatig te zien op televisie, waar hij beleid van Trump verdedigde in talkshows en nieuwsprogramma's. Hij werd in Londen geboren als kind van Hongaarse ouders, maar is inmiddels Amerikaans staatsburger. Gorka zou banden hebben met een extreem-rechtse Hongaarse beweging en is anti-Islam. Zijn zelfverklaarde expertise op het gebied van veiligheid en terrorisme werd door menig expert in twijfel getrokken.



Na de verkiezingen kwam hij in het Witte Huis terecht als lid van de Strategic Initiatives Group, een denktank die verantwoording aflegde aan Trumps schoonzoon Jared Kushner en toenmalige strateeg Steve Bannon. Deze commissie werd al snel ontbonden. Welke rol Gorka hierna precies vervulde, is niet duidelijk.