Na aftreden van premier willen demonstrerende Armeniërs nu met meer machthebbers afrekenen

Karapetjan en Pasjinjan zouden woensdag overleg voeren over een uitweg uit de impasse, maar dat ging niet door. De oppositie eist dat Pasjinjan tijdelijk de macht overneemt in afwachting van nieuwe verkiezingen, maar Karapetjan weigerde woensdag om op te stappen. 'Ik ken geen enkel land waar de premier op zo'n wijze wordt gekozen. Daar zijn verkiezingen voor', zei de waarnemend premier.



De 'fluwelen revolutie', zoals Pasjinjan de protesten noemt met een verwijzing naar de volksopstand die in 1989 een einde maakte aan het communistische regime in Tsjecho-Slowakije, lijkt brede steun te genieten onder de ongeveer drie miljoen inwoners van Armenië.



Tot nog toe heeft Moskou zich nauwelijks uitgelaten over de politieke ontwikkelingen in Armenië, dat deel uitmaakt van een militair bondgenootschap en een economisch samenwerkingsverband met Rusland. Maar net als bij de 'kleurenrevoluties' in Oekraïne en Georgië is Moskou altijd bezorgd dat het protestvirus zal overslaan naar Rusland. Rusland is er altijd van overtuigd geweest dat het Westen de hand in die volksopstanden heeft gehad met het doel de invloed van Moskou aan banden te leggen.