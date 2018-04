Na aanhoudende anti-Soroscampagne van regering Orbán sluit Soros' stichting deuren in Hongarije

Speciale licentie

Begin mei zal het Hongaarse parlement naar verwachting akkoord gaan met een nieuw pakket aan maatregelen ('Stop Soros'), waardoor OSF het nog moeilijker zal krijgen. Organisaties met buitenlandse geldschieters zullen over die donaties 25 procent belasting moeten betalen. Wie zich bezighoudt met migratie, heeft straks een speciale licentie nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken.



Eerder kondigde de prestigieuze Central European University (CEU) aan dat zij een campus gaat openen in Wenen. Orbáns regering riep vorig jaar een onderwijswet in het leven die speciaal bedoeld lijkt om deze 'Soros-universiteit' aan te pakken. De kans dat de CEU volledig stopt in Boedapest, blijft bestaan.



George Soros, van Hongaars-joodse afkomst maar rijk geworden in de VS, begon in 1984 met zijn activiteiten in Boedapest. Door financiële steun te geven aan non-gouvernementele organisaties (ngo's) hoopte hij een stevig maatschappelijk middenveld te creëren in het voormalige Oostblokland. Sinds de migratiecrisis van 2015 kwam zijn werk in Hongarije onder toenemende druk te staan. Ook in Moskou werden zijn activiteiten illegaal verklaard, waarna OSF het kantoor moest sluiten.