Mysterieuze zus Kim Jong-un lid van oppermachtig Noord-Koreaans politbureau

Eric Clapton

Er is weinig bekend over Kim Yo Jong, behalve dat ze net als haar broer Jong Chol, die gitarist is en naar verluidt in Pyongyang in een band speelt, fan is van Eric Clapton. De twee werden in 2011 door een Zuid-Koreaanse televisiezender gespot bij een concert in Singapore. Ook valt Kim Yo Jong tussen de doorgaans conservatief geklede Noord-Koreanen op door haar kledingstijl: zwarte pakken en hoge hakken.



Ook andere vertrouwelingen van Kim Jong-un kregen dit weekend hogere posities toegespeeld. Onder hen Kim Jong Sik en Ri Pyong Chol, die verantwoordelijk zijn voor het de afgelopen jaren rap ontwikkelde raketprogramma. Minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho, die vorige maand wereldwijde bekendheid verwierf door in een bombastische speech bij de Verenigde Naties in New York de Amerikaanse president Trump uit te maken voor 'President Evil', wordt voor zijn moeite beloond met een permanente zetel in het politbureau.