Myanmar en Bangladesh praten over terugkeer eerste Rohingya-vluchtelingen - VN sceptisch over succeskans

Rechten

De Rohingya worden in Myanmar beschouwd als illegale immigranten uit Bangladesh, ook al wonen ze vaak al generaties in de Myanmarese deelstaat Rakhine Rohingya-vluchtelingen worden door een douanier naar Bangladesh geleid. © AFP

Volgens de VN is terugkeer van de Rohingya-vluchtelingen, die nu gehuisvest zijn in overvolle opvangkampen in het zuiden van Bangladesh, alleen mogelijk als Myanmar hun rechten en veiligheid kan garanderen. De Rohingya worden in Myanmar beschouwd als illegale immigranten uit Bangladesh, ook al wonen ze vaak al generaties in de Myanmarese deelstaat Rakhine. Ze hebben geen burgerrechten en hebben geen recht op gezondheidszorg of onderwijs.



Ook de regering van Bangladesh heeft altijd gezegd dat de rechten en veiligheid van de vluchtelingen gegarandeerd moeten zijn. De Myanmarese autoriteiten zeggen dat terugkerende Rohingya de Myanmarese nationaliteit kunnen aanvragen als ze kunnen aantonen dat hun voorouders altijd in Myanmar hebben geleefd. Onduidelijk is hoeveel Rohingya zich kunnen kwalificeren: veel Rohingya zijn analfabeet en de meesten hebben geen papieren.