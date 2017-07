Muziekfestival de Proms mag altijd pro-Brits eindigen, nu klinkt de Europese hymne

Het leverde naast complimenten ook ironische reacties op. 'Wat verwacht je? De BBC is het Europese ministerie van Informatie', constateerde de Conservatieve politicus Jacob Rees-Mogg.



De volgende dag was het de beurt aan de beroemde dirigent Daniel Barenboim, die met de Staatskapelle Berlin een grandioze uitvoering van Edward Elgars twee symfonieën ten gehore bracht. De Argentijns-Israëlische dirigent met zijn uitgesproken politieke meningen had vooraf al tegen de BBC gezegd dat deze muziek van Engelands bekendste componist op zichzelf al een stellingname tegen de Brexit is. Elgar was volgens Barenboim een grote Europese componist. Hij benadrukte dat muziek geen nationaliteiten kent en Europeanen daardoor bijeen kan brengen.



Op het podium sprak Barenboim, die in Engeland heeft gewoond en er trouwde met zijn eerste vrouw, zijn zorgen uit over het opkomende 'nationalisme en isolationisme' in Europa. 'Ik wil geen politiek bedrijven', excuseerde hij zich, 'dit is een menselijke bezorgdheid.' Hij pleitte voor het beter onderwijzen van jonge mensen. Als een geste aan zijn voormalige landgenoten sloot hij de avond af met Land of Hope and Glory.