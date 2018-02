Mueller komt met nieuwe aanklachten tegen Trumps voormalige campagneleider

Direct in beeld

Afgelopen oktober werden ook al aanklachten tegen de beide mannen ingediend naar aanleiding van lobbywerk dat ze verrichten voor de voormalige pro-Russische regering in Oekraïne. Ook zouden ze valse verklaringen hebben afgelegd over hun banden met Rusland. De twee ontkenden schuldig te zijn aan samenzwering tegen de VS, het witwassen van geld en diverse andere financiële misdrijven.



Ook de nieuwe beschuldigingen worden door de advocaat van Manafort ontkend. 'Deze nieuwe beschuldigingen hebben, opnieuw, niets te maken met Rusland, bemoeienis met de verkiezingen en samenspanning', aldus raadsman Jason Maloni. Gates zou met Mueller in gesprek zijn over een schikking waardoor hij mogelijk strafvermindering krijgt in ruil voor belangrijke informatie over Manafort en de Trump-campagne, zo melden Amerikaanse media.



De 68-jarige Manafort was korte tijd campagneleider van Trump, van juni tot augustus 2016. Gates sloot zich in die tijd aan bij de campagne. Manafort werkte eerder onder meer voor de presidenten Ronald Reagan en George Bush sr. Hij kwam direct in beeld, vanwege zijn jarenlange werk voor de regering van Oekraïne, toen de FBI het onderzoek begon naar de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.