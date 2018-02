Moskou geeft voor het eerst toe dat tientallen Russische huurlingen in Syrië gewond zijn geraakt

Volgens het ministerie zijn de gewonden overgebracht naar ziekenhuizen in Rusland. Moskou zei tot dinsdag dat mogelijk slechts vijf Russische burgers, die aan de zijde van Damascus vochten, in Syrië waren gedood.



Over het aantal gewonden zweeg de Russische regering. Rusland is altijd spaarzaam geweest met informatie over zijn militaire verliezen, maar een Amerikaanse aanval waarbij eerder deze maand tientallen of mogelijk zelfs ruim honderd Russische huurlingen in Syrië omkwamen, was helemaal taboe. Ook Washington is tot nu toe zwijgzaam geweest over het incident, kennelijk uit vrees de spanningen aan te wakkeren.



De Russen - hoeveel is nog steeds onduidelijk - werden gedood toen zij samen met Syrische troepen de rivier de Eufraat overstaken en een kamp van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in de provincie Deir al-Zor aanvielen. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en helikopters sloegen terug met een vernietigend bombardement, waarbij honderden doden en gewonden vielen.



De berichten over het fiasco hebben het Kremlin danig in het nauw gebracht. Familieleden van omgekomen Russen klaagden dat zij niets te horen kregen, liberale politici verweten het Kremlin dat het zich achter huurlingen verschool en ultranationalisten beschuldigden de autoriteiten van verraad, omdat zij de Russische strijders in de steek zouden hebben gelaten.