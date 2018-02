Moskou en Washington blijven zwijgen over aanval in Syrië waarbij Russische huurlingen werden gedood

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis betwijfelde dat. Volgens hem wist de Russische legerleiding wel degelijk dat er Wagner-strijders in het gebied bij Deir El Zor opereerden, al liet hij dat de mogelijkheid open dat het om elementen ging waarop Moskou geen greep had.



Erg waarschijnlijk is dat niet, even als de bewering van Moskou dat het niet op de hoogte was van de activiteiten van de Russische huurlingen. De strijders waren in dienst van het particuliere militaire bedrijf Wagner dat volgens Russische media in handen is van Jevgeni Prigozjin, een vertrouweling van president Poetin.