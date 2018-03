Moskou dreigt Europese Mensenrechtenverdrag op te zeggen - activisten slaan alarm: 'Schadelijk voor Russen'

Laatste redmiddel

In de praktijk houdt Rusland zich over het algemeen aan de uitspraken van het mensenrechtenhof. Vaak gaat het daarbij om schadevergoedingen voor burgers die klagen dat zij oneerlijk zijn behandeld door de autoriteiten. Zo werd Rusland eerder dit jaar nog veroordeeld tot het betalen van 12.000 euro compensatie aan drie betogers die werden opgepakt na een geruchtmakende demonstratie tegen de regering-Poetin op het Bolotnajaplein in Moskou in 2012.



Het Constitutionele Hof haalde wel een streep door een uitspraak van het mensenrechtenhof waardoor Rusland 2 miljard dollar schadevergoeding zou moeten uitkeren aan aandeelhouders van het oliebedrijf Joekos, dat in 2003 werd opgebroken en in delen verkocht na de arrestatie van de olietycoon Michaïl Chodorkovski.



Als Rusland het mensenrechtenverdrag inderdaad opzegt, zal dat volgens Russische mensenrechtenactivisten heel schadelijk zijn voor Russische burgers. Tanja Loksjina van Human Rights Watch in Moskou noemde het hof het 'meest succesvolle internationale beschermingsmechanisme' en een laatste redmiddel voor Russische burgers die thuis geen recht kunnen vinden.