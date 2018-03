Moskou blijft zenuwgasaanval ontkennen en stelt 'onbeschofte' Britten terug te pakken

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontkende nog eens dat Rusland iets met de aanslag van doen had. Hij beschuldigde de Britse regering van 'onbeschoft' gedrag en suggereerde dat Londen zelf de hand had gehad in het vergiftigen van Skripal om Ruslands rol als gastheer van het WK voetbal deze zomer te compliceren.



Signaal

Van zijn kant deed ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson een duit in het zakje. 'Er zit iets in de zelfgenoegzame, sarcastische reactie die wij horen, dat op hun schuld duidt. Zij willen het ontkennen, maar tegelijkertijd verkneukelen zij zich erover.' Volgens Johnson staat als een paal boven water dat Rusland achter de aanslag zat. 'Er was een reden om voor novitsjok te kiezen. Het zenuwgas is een signaal voor iedereen die dissidente ambities heeft in de toenemende repressie van Poetins Rusland'.