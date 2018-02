Morgan Tsvangirai (1952-2018): gelouterd oppositieleider en aartsvijand van Robert Mugabe

Het tafereel vertelt het verhaal van de jaren waarin de woensdag op 65-jarige leeftijd overleden Morgan Richard Tsvangirai het dichtst bij de macht kwam in Zimbabwe. Naïef, matig qua inschattingsvermogen en weinig doortastend: zo luiden typeringen die Morgan Tsvangirai zijn blijven aankleven. Maar ook: dapper, zoals de (overleden) Zuid-Afrikaanse journaliste Heidi Holland schrijft in haar geroemde boek Dinner with Mugabe (2008).



Hij stapte met zijn Movement for Democratic Change (MDC) in de coalitie met Mugabe uit plichtsbesef, om de rust te herstellen na de Weimar-achtige hyperinflatie en het brute verkiezingsgeweld tegen zijn aanhangers in 2008. Tsvangirai's MDC werd vervolgens als door een spin ingekapseld, opgegeten en uitgepoept in 2013. De MDC had Mugabe's financiële puinhopen opgeruimd, terwijl Mugabe de macht had behouden over het geweldsapparaat. De drie lijfwachten van het 'neutrale' staatsapparaat waren op vrijdag 13 februari 2009 een veeg teken.

Naïef, matig qua inschattingsvermogen en weinig doortastend: zo luiden typeringen die Morgan Tsvangirai zijn blijven aankleven. Maar ook: dapper