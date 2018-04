Moord en doodslag in de grote steden: de situatie in Parijs, Amsterdam, Berlijn en New York

New York

In veel andere Amerikaanse steden is het geweld ook gedaald, maar Chicago lijkt nu op het New York van dertig jaar geleden.

Eind vorig jaar ging de vlag uit in New York: 2017 was het minst moordlustige jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Er vielen 290 doden, wat neerkomt op 3,4 doden per honderdduizend inwoners. 'We zijn terug in de jaren vijftig', zei hoofdcommissaris James O'Neill in december. De stad is allang niet meer het Gotham van de jaren tachtig en negentig, toen er felle drugsoorlogen werden uitgevochten door bendes van straatjongens: de drugs zijn er nog wel, maar de aanvoer heeft zich geconsolideerd. Het dieptepunt (2.245 doden in 1990) is een generatie geleden.



De redenen zijn divers. De straffen zijn strenger geworden: sinds de jaren negentig worden jonge mannen zelfs voor kleine vergrijpen lang opgesloten. Rudolph Giuliani, burgemeester van 1994 tot 2001, stopte meer geld in een grotere en effectievere politiemacht, wat de pakkans vergrootte. Ook werd de demografische bult van jonge (en potentieel criminele) New Yorkers kleiner. En de economie verbeterde zienderogen - wat betekent dat er meer kansen zijn gekomen voor de achtergestelden, maar ook dat er door gentrificatie steeds minder plek voor hen is in de stad.