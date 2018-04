Mont Saint-Michel ontruimd: man dreigt 'smerissen te doden'

Mont Saint-Michel is een belangrijke toeristische attractie: een eiland voor de Normandische kust dat over een dijk bereikbaar is. Op het eiland is een beroemde abdij gevestigd.



Vanochtend om 7 uur riep een man tegen een cafébaas: 'Je vais tuer du flic', ik ga smerissen doden. Daarop werd het eiland ontruimd door vijftig gendarmes. 'Er wordt huis aan huis gezocht om te controleren of de man nog op Mont Saint-Michel is. Mogelijk heeft hij het dorp verlaten met de stroom toeristen', zei prefect Jean-Marc Sabathé voor radiozender France Info.



De verdachte deed zich voor als een straatartiest die zijn materiaal in een rugzak droeg. Hij is vastgelegd op videobeelden, maar identificatie zal een zaak van de lange adem zijn, aldus prefect Sabathé.



De ontruiming verliep in alle rust.