Wat deed Spaanse imam in Vilvoorde? België onderzoekt link met aanslagen Brussel

Es Satty had geen vast adres of verblijfsvergunning in België, maar verbleef er als toerist. In de loop van maart 2016 - volgens sommige bronnen april 2016 - keerde hij terug naar Ripoll. De Belgische inlichtingendiensten proberen te weten te komen waar hij precies verbleef in België, met wie hij contact had, en of hij in België al jongeren ronselde of zelf nog radicaliseerde.



Volgens burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte is het nieuws van de link met de Spaanse terrorismeverdachte een harde klap voor zijn stad, die al jaren een felle strijd voert tegen radicalisering en positieve resultaten kan voorleggen. 'Als stad waren we sinds 2014 grotendeels verlost van het terrorismeprobleem, en nu worden we er onrechtstreeks weer aan gelinkt', aldus Bonte. Het feit dat de moskee van Diegem zelf om inlichtingen over Es Satty vroeg bij de politie en een VOG vereiste, ziet Bonte als een bewijs dat het antiradicaliseringsbeleid van zijn stad werkt.