Moeten de inwoners van Guam zich zorgen maken om dreiging Noord-Koreaanse raketten?

Geopolitieke strijd

Al eerder in de geschiedenis was het tropische eilandje toneel van politieke strijd. Jarenlang was het eiland onderdeel van Spanje, maar in 1898 veroverende de Amerikanen het eiland. Alleen tussen 1941 en 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, was het eiland in handen van de Japanners. Het territorium werd in de jaren '60 en '70 door de Amerikanen gebruikt om Zuidoost-Aziatische landen aan te vallen. Vanuit de basis bombardeerden ze Noord-Vietnam, Cambodja en Laos.