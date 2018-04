Ministerie: neem alleen 'lege' laptop en telefoon mee naar China, Rusland, Iran en Turkije

Ondernemers wordt verder sterk aangeraden hun Nederlandse telefoon überhaupt niet aan te zetten in China, maar in plaats daarvan een lokaal mobieltje met een prepaidkaart te kopen, die bij vertrek weer kan worden vernietigd. Ze krijgen ook het advies om usb-sticks die zij cadeau krijgen van andere ondernemers - met daarop bijvoorbeeld catalogusinformatie - niet te gebruiken. 'Deze gadgets kunnen geïnfecteerd zijn met spyware om uw computer in de gaten te houden, informatie of passwords te stelen en zelfs om de computer in zijn geheel over te nemen.'



Wie toch graag internet of apps zoals Whatsapp wil gebruiken in China, moet alvast in Nederland een VPN-verbinding installeren op telefoon of computer. 'Een VPN creëert een beveiligde tunnel voor internetverkeer, zodat dit niet kan worden gelezen, geblokkeerd of gemanipuleerd door anderen', schrijft Buitenlandse Zaken. Sociale media zoals Twitter, Facebook en Whatsapp zijn in China ontoegankelijk zonder een vooraf geïnstalleerde VPN-verbinding.



De veiligheidsinstructies zijn ook na de handelsmissie naar China van kracht en gelden voor meerdere landen. In het regeerakkoord is aangekondigd dat het kabinet in 'bondgenootschappelijk verband gaat investeren in de verdediging tegen en afschrikking van kwaadwillende statelijke en niet-statelijke actoren in het cyberdomein'. In Nederland gebeurt dit onder meer via de inlichtingen-en veiligheidsdiensten, het Defensie Cyber Command en het Nationaal Cyber Security Centrum.