Minister Kaag: Libische detentiecentra voor migranten moeten dicht, omstandigheden zijn mensonterend

Kaag vindt dat Nederland niet kan blijven zwijgen over uitbuiting en dwangarbeid, alleen maar omdat Europa niet wil dat migranten de Europese kust bereiken. 'Aan welke kant je ook staat in dit debat, we zijn allemaal mensen', zegt Kaag. 'Wij hebben ontzettende mazzel gehad dat wij in Nederland zijn geboren. In die positie kunnen we wat terugdoen. Daar hoort een humaan asielbeleid bij. Dit is niet humaan.'



In lijn met de EU streeft ook het Nederlandse kabinet naar opvang van zo veel mogelijk Afrikaanse migranten in Afrika, om te voorkomen dat zij naar Europa komen. Maar Kaag benadrukt dat Libië voorlopig geen geschikte kandidaat is om afspraken mee te maken, vanwege de daar heersende bestuurlijke chaos. 'Een land dat zelf nog in oorlog is en bezig is met wederopbouw valt natuurlijk niet in die categorie.'