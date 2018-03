Minister Kaag en VN-gezant Libië bezorgd over jihadistisch geweld aan zuidgrens van Europa

Kogelgaten

Kaag benadrukt dat jihadisten uit de Noord-Afrikaanse regio niet alleen een gevaar voor Europa vormen 'omdat ze door kunnen reizen', maar dat ze ook een bedreiging vormen voor de lokale bevolking.



Zondag nog werd de minister tijdens een bezoek aan het Bardo Museum in de Tunesische hoofdstad Tunis pijnlijk herinnerd aan wat jihadisten kunnen aanrichten. Terroristen doodden hier drie jaar geleden 22 bezoekers, onder wie 17 vakantiegangers. Bij wijze van waarschuwing hebben de conservatoren de kogelgaten die toen zijn ontstaan in de vitrines expres laten zitten.



'Deze aanslag hoort nu helaas bij de geschiedenis van Tunesië', legt museumgids Haithem Jblali uit aan Kaag. 'We laten de kogelgaten zitten zodat iedereen kan zien wat voor verschrikkelijks die terroristen hebben gedaan.' Kaag: 'Het is confronterend om te zien waartoe aanslagplegers in staat zijn.'



De rust is inmiddels weer wedergekeerd in Tunesië en reisorganisaties verkopen alweer de eerste strandvakanties naar het land. Ook in Tunesië spenderen Nederland en de EU jaarlijks miljoenen euro's om het land te stabiliseren zodat het geen gevaar vormt voor Europa.