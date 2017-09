Miljoenentekort na drukbezocht WK wielrennen in Bergen: trotse Noren beginnen inzamelingsactie

14 duizend transacties

Het was het grootste feest in de Noorse stad sinds de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog Marianne Johnsen, woordvoerder toerisme Bergen

Er is al ruim 300 duizend euro opgehaald met een Facebookactie, verdeeld over zeker 14 duizend transacties. De Vipss, een veelgebruikt Noors betaalsysteem, kan het bijna niet aan. Stormoen: 'Dit soort acties worden normaliter gehouden voor het Rode Kruis of voor vluchtelingen uit Syrië.'



De WK in Bergen waren de succesvolste ooit voor de Nederlandse ploeg, die onder leiding stond van Thorwald Veneberg. 'Thorwald, why do you take all the medals back to Holland?', grapte Torjus Larsen, directeur van de WK-organisatie, na de overwinning van Chantal Blaak op de wegwedstrijd voor vrouwen.



De vrouwen behaalden - met de winst in de tijdrit van Annemiek van Vleuten en de gouden medaille voor Sunweb (een Nederlandse ploeg die op een Duitse licentie rijdt) in de ploegentijdrit voor merkenteams - een score van 3 uit 3.



Bij de mannen werd Sunweb ook verrassend wereldkampioen. Tom Dumoulin maakte zijn favorietenrol waar door zijn concurrenten te degraderen in de individuele tijdrit.