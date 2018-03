Miljoenen doosjes met jodiumpillen verspreid in België, maar niemand komt ze halen

Eén veilige plek

In 2010 en 2011 werden er in België al eens jodiumpillen verspreid, maar dat was (net als nu in Nederland) enkel binnen 20 kilometer rondom de vijf nucleaire sites. Nu is die straal uitgebreid tot 100 kilometer, met als gevolg dat vrijwel elke Belg recht heeft op een doosje pillen. Er is in het hele land slechts één plaatsje dat hierbuiten valt: de gemeente Antoing. De krant Het Nieuwsblad ging er bij burgemeester Bernard Bouwens langs, die vooral om de situatie moest lachen. Iedereen mocht in geval van een ramp in zijn stad komen schuilen, 'maar ik denk niet dat een nucleaire wolk halt zal houden bij onze taalgrens'.



'Men doet nu alsof het na een nucleaire ramp een kwestie is van dat doosje vinden', zegt apotheker Frank van Maele uit Asse tegen De Morgen. Hij moet zelf steeds terugdenken aan de woorden van één van zijn professoren aan de Universiteit van Leuven, begin jaren tachtig. Die had bij een chemische of nucleaire ramp maar één raad: 'Drie keer diep inademen. En dan doodgaan. Gewoon. De korte pijn.'