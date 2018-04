Mijnwerkers Zuid-Afrika levend verbrand na aanval op bus - politie looft tipgeld uit na 'gruwelijk voorval'

Onrust in mijnbouwsector

Hoewel het motief van de daders nog onbekend is, vestigt hun aanval de aandacht op de aanhoudende onrust in Zuid-Afrika's grote mijnbouwsector. Werknemers en werkgevers liggen voortdurend in de clinch over lonen en werkomstandigheden. Het platinarijke gebied waar de aanval van maandagavond plaatsvond is bovendien het toneel van rivaliserende mijnwerkersvakbonden, die ook nog eens interne machtsstrubbelingen kennen. In de afgelopen vijf jaar zijn in het gebied ten minste tien vakbondsbestuurders vermoord, zonder dat zeker is door wie.



De president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, heeft sinds zijn aantreden in februari verkondigd dat hij de mijnbouwsector erbovenop wil helpen middels een overeenkomst tussen de staat, de mijnwerkers en de mijnbouwbedrijven.