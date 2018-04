Michael Cohen: consigliere, fikser en pitbull van Donald Trump

Een sterke band

Als iemand iets doet wat meneer Trump niet leuk vindt, dan doe ik alles wat in mijn macht ligt om het op te lossen ten bate van meneer Trump Michael Cohen

Cohen (51) en Trump trekken al jaren samen op. Cohen is veel meer dan Trumps advocaat: hij is zijn fikser, zijn pitbull, een bijtgrage tussenpersoon die, zoals blijkt uit zijn absurdistische maar volhoudende geblaf tegen Stormy Daniels, hondstrouw is. Hoewel hij een juridische opleiding heeft, is hij in de eerste plaats een New Yorkse ritselaar die via investeringen in vastgoed, taxi's en varende gokpaleizen steenrijk is geworden en zo op een gegeven moment vanzelf met Trump te maken kreeg (hij kocht een paar appartementen van hem). In 2006 trad hij in dienst van de Trump Organisatie.



'Als iemand iets doet wat meneer Trump niet leuk vindt, dan doe ik alles wat in mijn macht ligt om het op te lossen ten bate van meneer Trump', zei Cohen in 2011 in een interview met ABC.