Met vertrek van hoofd communicatie Witte Huis verliest Trump een van zijn trouwste medewerkers

Hicks was sinds september de directeur communicatie van het Witte Huis en al langer een vooraanstaand adviseur van president Donald Trump. Volgens Amerikaanse media zou de reden van haar vertrek zijn dat ze genoeg heeft van het politieke gekonkel in Washington. ,,Ik wens de president en zijn regering het allerbeste toe bij het leiden van ons land'', aldus Hicks in een verklaring die het Witte Huis naar buiten bracht.



Het voormalige model (29) sloot in 2016 zonder enige politieke ervaring aan bij het campagneteam van Trump. Na zijn inauguratie als president groeide ze uit tot een van zijn naaste vertrouwelingen. Daarvoor was ze als pr-manager in dienst van de Trump Organization. 'Hope is voortreffelijk en heeft geweldig werk afgeleverd de afgelopen drie jaar', liet Trump woensdag weten.



De timing van haar vertrek is opmerkelijk. Hicks werd dinsdag langdurig verhoord door de Congresleden die onderzoek doen naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezing. Ze bekende daar wel eens een leugentje om bestwil te hebben verspreid maar voegde eraan toe dat het nooit om essentiële zaken ging.



Ze kwam de afgelopen weken in het nieuws omdat ze een relatie bleek te hebben met Rob Porter. Deze Trump-adviseur moest opstappen toen bleek dat hij zijn twee ex-vrouwen had mishandeld en daardoor nooit een volledige veiligheidskeuring voor het Witte Huis had doorstaan.