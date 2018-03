Met vertrek van economisch topadviseur Gary Cohn verliest Trump opnieuw een belangrijke medewerker

De president bedankte Cohn voor zijn diensten. Hij bestreed dat diens vertrek een forse aderlating is. 'Veel mensen willen deze baan', twitterde Trump woensdag. 'Ik zal een wijs besluit nemen.'



Het vertrek van de gematigde Cohn, die door tegenstanders in het Witte Huis 'Globalist Steve' werd genoemd, is een signaal dat de president zijn omstreden plan voor importheffingen wil doorzetten. De twee belangrijkste kandidaten om Cohn op te volgen, onder wie Trumps handelsadviseur Peter Navarro, steunen het voornemen van de president.



Trump nam dit besluit na een fel debat in de afgelopen weken, zo meldden Amerikaanse media, tussen beide adviseurs over de vraag of de president wel of niet op deze wijze de Amerikaanse industrie moet beschermen.



Behalve het buitenland, hebben ook sommige Democraten en Republikeinen in het Congres zich gekeerd tegen de voorgestelde invoerheffingen. Trump wil de import van staal belasten met 25 procent en die van aluminium met 10 procent.



Als Navarro de baan van Cohn overneemt, zal hij van de president de ruimte krijgen om diens protectionistische ideeën uit te voeren. Cohn noemde in een verklaring geen reden voor zijn vertrek. Maar het was al lange tijd duidelijk dat de Democraat en voormalige Wall Street-bankier op economisch gebied niet altijd op één lijn zat met Trump.