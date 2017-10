Met Saoedische vrouwen achter het stuur wordt het een stuk veiliger

Ze mogen niet buiten de deur dragen wat ze leuk vinden, niet eten in het openbaar zonder in de weg hangende gezichtssluier, niet gezellig verkeren met mannen die geen directe familie zijn, niet trouwen met wie ze willen, niet reizen zonder chaperon, geen bankrekening openen zonder toestemming van hun echtgenoot en niet zomaar overal werken. De vrouwen van Saoedi-Arabië hebben veel te klagen, maar één ding mogen ze binnenkort wel: autorijden. Volledige invoering is voorzien voor juni 2018. Het argument dat rijden de eierstokken van vrouwen kan beschadigen is van de baan.



Zelf de weg op, het stuur stevig in je handen, stoppen waar het uitkomt, niemand nodig hebben, de zoete geur van onafhankelijkheid in de lucht: rijden is vrijheid, en helemaal in het land waar vrouwengroeperingen decennialang hebben gestreden om dit mannenprivilege uit te breiden naar alle volwassenen.