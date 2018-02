Met Saakasjvili is een van de grootste avonturiers uit de wereldpolitiek in Nederland aangekomen

Gouverneur in Oekraïne

Het avontuur dat in 2015 begint leent zich nog meer voor een filmscript dan zijn avontuur in Georgië.



Porosjenko schenkt hem een Oekraïens paspoort en benoemt hem tot gouverneur van de provincie Odessa. Een levensgevaarlijke onderneming: de havenprovincie wordt bestierd door criminele bendes die een hekel hebben aan een corruptiebestrijder. Als de Volkskrant hem daar in 2016 opzoekt stuiven er donkere jeeps met zwaarbewapende bodyguards om de Georgiër heen. Bloedmooie assistentes op hakken rennen om hem bij te houden. 'We moeten een alternatief creëren voor Rusland', zegt Saakasjvili in het interview. 'Een land dat democratisch is en niet agressief.'



Ondertussen blijft zijn vrouw in Georgië bij hun jongste zoon Nikoloz. 'Hij kan weer helemaal zijn ei kwijt', zegt Roelofs in 2015 tijdens een vakantie in het vakantiehuisje in Cadzand-Bad. 'Macht is verslavend.'



Haar man kopieert zijn hervormingen uit Georgië naar Odessa. Hij maakt zich populair door als een van de weinige Oekraïense politici de soldaten in het oosten van het land te bezoeken. Maar na een jaar loopt zijn missie in Odessa vast. Hij verwijt president Porosjenko dat die bendes de hand boven het hoofd houdt. Hij neemt ontslag en gaat de oppositie in. Dan begint het vuurwerk pas echt.



Als Saakasjvili even in het buitenland is, trekt Porosjenko de Oekraïense nationaliteit van Saakasjvili in. Die trommelt zijn aanhangers op bij een Pools-Oekraïense grenspost en worstelt zich zonder geldig paspoort de grens over. Hij organiseert steeds grotere demonstraties, tot de Oekraïense autoriteiten weer ingrijpen. Maar ze krijgen Saakasjvili niet te pakken. Bij een inval in zijn flat vlucht Saakasjvili het dak op. Agenten sleuren hem van het dak, maar de Georgiër heeft intussen duizenden aanhangers verzameld via social media. Na een urenlange confrontatie met de politie bevrijden zij de gehandboeide Saakasjvili uit een arrestantenbus.



Even lijkt Saakasjvili zijn moment te pakken te hebben. Hij zet een tentenkamp op bij het parlementsgebouw in Kiev en roept op tot het aftreden van Porosjenko. Maar massaal worden de demonstraties niet.

Maandag houden de Oekraïense autoriteiten hem aan in een restaurant. Saakasjvilis's aanhangers racen nog naar de twee vliegvelden van Kiev om uitzetting te verhinderen, maar Saakasjvili is al gedeporteerd.



'Porosjenko heeft niet lang meer', zegt hij tijdens een tussenstop in Polen tegen journalisten. 'Mijn gevecht is in Oekraïne en Georgië en ik blijf vechten tot het einde.' Nederland is het nieuwe Brooklyn voor Saakasjvili: de plek waar hij gaat broeden op een nieuw avontuur aan het front van de wereldpolitiek.