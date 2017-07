Met ontslag stafchef heeft Trump een van de laatste lijnen van het Witte Huis naar de Republikeinen gekapt

De vervanger van Priebus is generaal John Kelly, tot nu toe minister van Binnenlandse Veiligheid. Trump gaf vrijdag hoog van hem op ('Een echte superster'), vanwege de verminderde illegale grensoverschrijdingen, de hardere opstelling van de immigratiepolitie en de (deels mislukte) inreisstop uit moslimlanden. Nu moet Kelly dus de rivaliserende bendes in het Witte Huis in het gareel zien te krijgen.



Kelly is het de afgelopen maanden soms oneens geweest met Trump, bijvoorbeeld door Rusland een bedreiging voor de Verenigde Staten te noemen, maar is over het algemeen een trouwe uitvoerder geweest van zijn beleid, en loyale verdediger van zijn familie. Zo noemde hij de bijeenkomst van Jared Kushner met de Russische ambassadeur 'onbelangrijk'.



Loyaliteit is waarnaar Trump het hardst op zoek is, en wat aan de kant van de partij juist afbrokkelt. Veel senatoren schaarden zich de afgelopen week achter de bedreigde minister van Justitie Jeff Sessions. Anderen bekritiseerden zijn verbod op transgenders in het leger. En drie senatoren weerstonden zijn druk over de zorgwet, door tegen te stemmen.

Scaramucci is vol van zichzelf. Hij praat meer dan dat hij nadenkt Newt Gingrich, een trouwe steunpilaar van Trump