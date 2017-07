Met nieuwe dochteronderneming Boost wil Air France fusiepartner KLM bijbenen

De Franse piloten eisten toezeggingen over het maximale aantal vluchten dat Boost in de komende jaren zal gaan uitvoeren

Met de dochter hoopt Air France haar fusiepartner KLM in te halen. KLM boekte in 2016 bijna twee keer zoveel winst (681 miljoen euro) als Air France (372 miljoen), ook al is de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de kleinste van de twee. 'Geen gezonde situatie', noemde Air France KLM-topman Jean-Marc Janaillac het grote verschil eerder dit jaar.



De Franse piloten vreesden echter voor uitholling van hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast eisten zij toezeggingen over het maximale aantal vluchten dat Boost in de komende jaren gaat uitvoeren. Air France zegde daarop toe dat de Boost-piloten hetzelfde zouden gaan verdienen als die van Air France. Het bedrijf hoopt immers vooral salaris uit te sparen bij het cabinepersoneel, niet per se bij de piloten. De Franse directie belooft daarnaast dat er in 2020 niet meer dan 28 Boost-toestellen zullen rondvliegen, waarvan tien op lange afstanden. Al in oktober gaat het eerste vliegtuig de lucht in.